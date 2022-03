Beter Bed spreekt van sterk begin 2022 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Beter Bed

(ABM FN-Dow Jones) Beter Bed spreekt van een sterk begin van het boekjaar 2022. Dit bleek woensdag in een kort persbericht van de matrassenketen, waarin het tevens aankondigde dat de agenda van de aandeelhoudersvergadering van 11 mei is gepubliceerd. Beter Bed repte van een "solide prestatie" in het eerste kwartaal, terwijl alle winkels open zijn en de orderinstroom zich ruim boven het peil van voor de coronacrisis bevindt. De keten uit Uden waarschuwde woensdag onder meer voor de hoge grondstofprijzen en verstoringen in de aanvoerketen. Dat laatste aspect levert vooralsnog in de eigen aanvoer geen heel grote problemen op. Beter Bed verwacht dat het nog enige tijd duurt voordat de situatie weer is genormaliseerd en "we blijven ons concentreren op kostenbeheersing, gedisciplineerde kapitaaluitgaven en strikt cashflowbeheer". Ondertussen is de implementatie van de nieuwe strategie voor 2025 in volle gang en zei Beter Bed vanochtend de investeringen dit jaar met het oog op deze doelstellingen op te voeren. Op 22 april komt Beter Bed met de volledige kwartaalupdate. Bron: ABM Financial News

