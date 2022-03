Besi prijst obligaties Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft met succes een obligatie-uitgifte geprijsd. Dit meldde de toeleverancier van de halfgeleiderindustrie uit Duiven woensdag voorbeurs. Besi geeft in totaal voor 175 miljoen euro aan obligaties uit, in lijn met de aankondiging van de emissie op dinsdagavond. De netto-opbrengst zal Besi gebruiken om strategische langetermijnplannen te financieren en voor de inkoop van eigen aandelen en algemene bedrijfsdoeleinden, inclusief acquisities. De obligaties zijn converteerbaar in gewone aandelen Besi en zullen een coupon hebben van 1,875 procent per jaar, hetgeen aan de onderkant van de op dinsdag afgegeven bandbreedte van 1,875 tot 2,375 procent is. De initiële conversieprijs bedraagt 115,50 euro. De obligaties worden op 6 april uitgegeven. De uitgifte wordt begeleid door Morgan Stanley Europe. Het aandeel Besi sloot dinsdag op 84,90 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.