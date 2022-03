Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 74 punten voor de Duitse DAX, een min van 24 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 4 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger na berichten over een mogelijke wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne.

Diplomatieke gesprekken tussen de twee landen in Turkije over een wapenstilstand leverden evenwel nog geen doorbraak op. Wel beloofde Rusland zijn militaire activiteiten rond de Oekraïense hoofdstad Kiev sterk te zullen verminderen.

"De markt voelt alsof er posities worden teruggedraaid, waarbij shortposities op aandelen worden gesloten en laatkomers in de olierally eruit worden gejaagd, na het bericht dat Rusland de militaire operatie rond Kiev verder afschaalt en gesprekken tussen beide kanten wat vooruitgang blijven tonen", stelde IG.

"Het vooruitzicht van meer gesprekken over een staakt-het-vuren suste de nervositeit in de markt", zei Lukman Otunuga van FXTM.

Een nieuwe lockdown tegen het coronavirus in Sjanghai kan roet in het eten gooien voor de wereldeconomie.

Het Amerikaanse consumentenvertrouwen bleek dinsdagmiddag in maart te zijn gestegen, wat de eerste verbetering is dit jaar. Het aantal vacatures in de VS bleef in februari stabiel.

Economisch nieuws was er over het consumentenvertrouwen dat daalde in Duitsland en Frankrijk.

Bedrijfsnieuws



Aandelen van grote oliebedrijven daalden naar aanleiding van de gesprekken over een staakt-het-vuren, die door beide kanten als constructief werden aangemerkt, en de daling van de olieprijs.

TotalEnergies verloor 2,4 procent, BP 2,7 procent en Shell 1,7 procent. Het Noorse Equinor leverde 5 procent in.

Ook defensie-aandelen waren uit de gratie. Rheinmetall sloot 4 procent lager, Thales bijna 5 procent en Leonardo 3 procent.

Aandelen van Europese banken deden het juist goed. UBS en Deutsche Bank werden 3 procent meer waard. Raiffeissen, dat een derde van zijn winst uit Rusland haalt, sloot 13 procent hoger.

Société Générale en UniCredit, beide eigenaren van banken in Rusland, werden 8 procent meer waard.

Ook autofabrikanten droegen bij aan de winsten in Europa. BMW won 6 procent en Renault zelf bijna 12 procent. De Franse detailhandelreus Carrefour geeft duurzame obligaties uit. Als de duurzaamheidsdoelen niet worden gehaald, krijgen beleggers meer rente. Het aandeel steeg een procent.

Euro STOXX 50 4.002,18 (+2,96%)

STOXX Europe 600 462,09 (+1,74%)

DAX 14.820,33 (+2,79%)

CAC 40 6.792,16 (+3,08%)

FTSE 100 7.537,25 (+0,86%)

SMI 12.325,58 (+1,40%)

AEX 735,15 (+2,05%)

BEL 20 4.197,51 (+1,61%)

FTSE MIB 25.307,98 (+2,41%)

IBEX 35 8.614,60 (+2,98%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag lager.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag hoger, opgestuwd door optimisme over een wapenstilstand in Oekraïne, nadat Rusland beloofde de militaire activiteit bij de Oekraïense hoofdstad Kiev te verminderen.

Een deel van de rentecurve van Amerikaanse staatsleningen inverteerde, met lagere rentes voor langere looptijden dan voor kortere, wat in het verleden vaak een voorbode was van recessies, hoewel daar vaak wel twee jaar tussen lag.

De kans op een wapenstilstand "pompt meer optimisme de markt in", zei Shep Perkins van Putnam Investments.

De onderhandelingen vonden plaats in Turkije en beide zijden spraken van constructieve gesprekken, zonder dat er meteen doorbraken werden bereikt.

Deutsche Bank waarschuwde al op voorhand voor teveel optimisme, aangezien er "in werkelijkheid weinig zicht is op een staakt-het-vuren".

De Russische roebel herstelde sterk en de olieprijs daalde na de berichten uit Istanbul, maar de olieprijs won in de loop van de dag weer een groot deel van de verliezen terug. Ook de tarwefutures daalden. Zowel Oekraïne als Rusland zijn grote exporteurs van graan.

De vrees voor snel oplopende rente lijkt intussen af te nemen. Maandag sloot New York met winst nadat de Amerikaanse tienjaarsrente iets afkoelde van 2,55 tot 2,46 procent.

"Markten lijken veel comfortabeler te zijn geworden met de renteverhogingen van de Fed, dat daarbij de economische groei niet zal ontsporen en dat de aandelenmarkten nog steeds de 'place to be' zijn", verklaart Altaf Kassam van State Street Global Advisors.

Het Amerikaanse consumentenvertrouwen bleek dinsdagmiddag in maart te zijn gestegen, wat de eerste verbetering is dit jaar. Het aantal vacatures in de VS bleef in februari stabiel.

Bedrijfsnieuws

De enige sector die terrein verloor was energie. Technologie-aandelen deden het juist beter dan gemiddeld.

Overnamenieuws zorgde voor uitschieters. Nielsen Holdings wordt overgenomen door een private equity consortium met Elliott en Brookfield voor 28 dollar per aandeel of 16 miljard dollar. Dit meldde het mediaconglomeraat, dat onder meer kijkcijfers meet, nadat het eerder een bod van 25,40 dollar afwees. Het bod ligt 60 procent boven de aandelenkoers op 11 maart. Het aandeel steeg 20 procent.

Aandelen van Dave & Buster's Entertainment stegen 15 procent na kwartaalcijfers. De omzet verdrievoudigde, van 117 miljoen naar 343 miljoen dollar. Er was op op 364 miljoen dollar gerekend door naalisten. Aanvankelijk daalde het aandeel maandag nabeurs 9 procent.

LHC Group won 6 procent nadat UnitedHealth een overnamebod op het zorgbedrijf aankondigde van 5,4 miljard dollar.

BP en Uber starten een nieuwe strategische samenwerking. Dit meldden de twee bedrijven dinsdag. Dankzij de nieuwe samenwerking zullen de komende jaren meer dan 3.000 tankstations en gemakswinkels van BP worden opgenomen in de app van Uber Eats. Het aandeel Uber sloot 7 procent hoger.

S&P 500 index 4.631,60 (+1,23%)

Dow Jones index 35.294,19 (+0,97%)

Nasdaq Composite 14.619,64 (+1,84%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag verdeeld.

Nikkei 225 27.765,60 (-1,7%)

Shanghai Composite 3.249,88 (+1,4%)

Hang Seng 22.190,82 (+1,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1108. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1085 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,1114 op de borden.

USD/JPY Yen 121,86

EUR/USD Euro 1,1108

EUR/JPY Yen 135,36

MACRO-AGENDA:

00:50 Detailhandelsverkopen - Februari (Jap)

06:30 Producentenprijzen - Februari (NL)

06:30 Producentenvertrouwen - Maart (NL)

11:00 Consumentenvertrouwen - Maart (eur)

11:30 Inflatie - Maart (Bel)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:00 Inflatie - maart vlpg (Dld)

14:15 Banenrapport ADP - Maart (VS)

14:30 Economische groei - Vierde kwartaal def. (VS)

15:00 Case Shiller huizenprijzen - Januari (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 BioNTech - Cijfers vierde kwartaal (Dld)