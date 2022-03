Afzetprijzen Nederlandse industrie weer flink omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De afzetprijzen van de Nederlandse industrie zijn in februari nog iets harder gestegen. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De prijzen stegen afgelopen maand gemiddeld met 21,8 procent op jaarbasis. Een maand eerder was de stijging 21,7 procent.

Sinds februari 2021 is er een heel sterk stijgende trend zichtbaar.

De ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. In februari 2022 kostte een vat ruwe North Sea Brent olie bijna 83 euro, ongeveer 61 procent meer dan een jaar eerder. In januari kostte een vat ruwe North Sea Brent gemiddeld 75,5 euro. Dat was ruim 66 procent meer dan een jaar eerder.

Producten van de aardolie-industrie waren in februari 67,1 procent duurder dan in februari 2021. In januari lagen de prijzen 69,3 procent hoger dan een jaar eerder. Ook in de chemische industrie hangt de afzetprijs over het algemeen samen met de olieprijs. De afzetprijzen van de chemische industrie waren in februari 42,9 procent hoger dan een jaar eerder. In januari lagen de prijzen 45,1 procent hoger dan in januari 2021.

De afzetprijzen van de industrie zijn in februari ten opzichte van januari met 2,1 procent gestegen. De prijzen op de binnenlandse markt namen met 2,5 procent toe, de prijzen op de buitenlandse markt met 1,9 procent.