Olieprijs even onder 100 dollar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gedaald, nadat de future in New York voor het eerst sinds halverwege maart even onder 100 dollar zakte, nadat Russische nieuwsberichten de onderhandelingen met Oekraïne als constructief betitelden. Een meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,6 procent lager op 104,24 dollar op de New York Mercantile Exchange, het laagste slotniveau sinds 17 maart. De olieprijs daalde nadat het Russische persbureau Interfax de chef van de Moskouse delegatie citeerde, die de onderhandelingen met Oekraiense vertegenwoordigers in Turkije constructief noemde. Ook zei de Russische viceminister van defensie Aleksandr Fomin dat Rusland de militaire activiteit richting Kyiv en Chernihiv zou verminderen, volgens persbureau TASS. De leidende onderhandelaar van Moskou in de gesprekken met Oekraïne zei dat de Russische belofte geen staakt-het-vuren inhoudt in het noorden van het land en bij Kyiv, volgens de BBX. De invasie van Oekraïne door Rusland op 24 februari heeft de olieprijs sterk laten stijgen, tot niveaus die veertien jaar geleden voor het laatst werden gezien. Na zware sancties van de VS en het VK daalde de olie-export van Rusland met 26 procent in de week van 17 tot 23 maart, vergeleken met een week eerder. Hoewel Europese landen geen boycot op Russische energie instelden, hebben veel bedrijven toch moeite om Russische olie te kopen. "Russische olie is nog steeds moeilijk te verkopen. Drie olietankers met 280.000 Oeral-olie aan boord liggen al 7 à 10 dagen voor anken in de Midellandse zee, vergeefs wachtend om te worden gelost", aldus Commerzbank, wijzend op data van Bloomberg. Een lockdown tegen het coronavirus in Sjanghai drukte de olieprijs verder omlaag, omdat hierdoor de vraag naar olie vanuit China kan dalen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.