Europese beurzen sluiten fors hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag hoger gesloten geholpen door berichten over een mogelijke wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 1,7 procent hoger op 462,09 punten. De Duitse DAX won 2,8 procent tot 14.820,33 punten. De Franse CAC 40 steeg 3,1 procent tot 6.792,16 punten. De Britse FTSE eindigde 0,9 procent hoger op 7.537,25 punten.

Diplomatieke gesprekken tussen Rusland en Oekraïne in Turkije over een wapenstilstand leverden dinsdag nog geen doorbraak op. Wel bevestigde Rusland zijn militaire activiteiten rond de Oekraïense hoofdstad Kiev sterk te zullen verminderen. Ook zouden beide partijen overwegen om de betwiste status van de door Rusland geannexeerde Krim voorlopig in het midden te laten en in een later stadium op te lossen.

"De markt voelt alsof er posities worden teruggedraaid, waarbij shortposities op aandelen worden gesloten en laatkomers in de olierally eruit worden gejaagd, na het bericht dat Rusland de militaire operatie rond Kiev verder afschaalt en gesprekken tussen beide kanten wat vooruitgang blijven tonen", stelde IG.

Rusland veroverde enkele dagen geleden de strategisch gelegen stad Mariupol aan de kust, nadat de stad eerst totaal werd verwoest door bombardementen. Daarmee is een belangrijk doel van Rusland, een landbrug met het eerder door Rusland geannexeerde Oekraïense schiereiland Krim, gerealiseerd.

"Het vooruitzicht van meer gesprekken over een staakt-het-vuren suste de nervositeit in de markt", zei Lukman Otunuga van FXTM.

Een nieuwe lockdown tegen het coronavirus in Sjanghai kan roet in het eten gooien voor de wereldeconomie.

Het Amerikaanse consumentenvertrouwen bleek dinsdagmiddag in maart te zijn gestegen, wat de eerste verbetering is dit jaar. Het aantal vacatures in de VS bleef in februari stabiel.

Economisch nieuws was er over het consumentenvertrouwen dat daalde in Duitsland en Frankrijk.

De olieprijs daalde 3 procent in New York, tot 102,69 dollar voor een vat WTI-olie voor levering in mei. Een junifuture Brent-olie werd 3 procent goedkoper op 106,18 dollar.



De euro herstelde tegenover de dollar. De euro/dollar noteerde op 1,1114 rond het sluiten van de Europese beurzen. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,0984 op de borden.

Ook de Russische roebel herstelde sterk.



Bedrijfsnieuws



Aandelen van grote oliebedrijven daalden naar aanleiding van de gesprekken over een staakt-het-vuren, die door beide kanten als constructief werden aangemerkt, en de daling van de olieprijs.

TotalEnergies verloor 2,4 procent, BP 2,7 procent en Shell 1,7 procent. Het Noorse Equinor leverde 5 procent in.

Ook defensie-aandelen waren uit de gratie. Rheinmetall sloot 4 procent lager, Thales bijna 5 procent en Leonardo 3 procent.

Aandelen van Europese banken deden het juist goed. UBS en Deutsche Bank werden 3 procent meer waard. Raiffeissen, dat een derde van zijn winst uit Rusland haalt, sloot 13 procent hoger.

Société Générale en UniCredit, beide eigenaren van banken in Rusland, werden 8 procent meer waard.

Ook autofabrikanten droegen bij aan de winsten in Europa. BMW won 6 procent en Renault zelf bijna 12 procent. De Franse detailhandelreus Carrefour geeft duurzame obligaties uit. Als de duurzaamheidsdoelen niet worden gehaald, krijgen beleggers meer rente. Het aandeel steeg een procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdagavond hoger. De S&P 500 won 0,7 procent op 4.606 punten en de Dow Jones index steeg 0,7 procent op 35.208 punten. De Nasdaq klom 1,1 procent hoger naar 14.513 punten.