Damrak verwelkomt vooruitgang vredesgesprekken

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag flink gestegen, net als de beurzen elders in Europa. Met een slotstand op 735,15 punten steeg de AEX-index ruim 2 procent.

Nu de index boven de 732 punten staat, "kan de beurs mogelijk nog iets verder herstellen. De eerstvolgende ‘harde’ weerstand ligt dan pas rond 770 punten", stelde beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx in een technische analyse.

Beleggers keken dinsdag vooral naar een nieuwe ronde vredesgesprekken tussen Oekraïne en Rusland in Turkije, hoewel Deutsche Bank waarschuwde voor teveel optimisme, aangezien er "in werkelijkheid weinig zicht is op een staakt-het-vuren".

Wel werd duidelijk dat Rusland zijn militaire aanwezigheid rond Kiev flink wil afschalen.

Goed nieuws, oordeelde marktanalist Naeem Aslam, die zag dat risicovolle activa direct weer in trek waren.

De olieprijs daalde scherp. "Als het conflict ten einde komt, zijn er veel minder problemen met Russische energie", aldus Aslam.

WTI-olie kost dinsdag circa 103 dollar per vat, zo'n 3 procent goedkoper dan maandag.

Op macro-economisch vlak was het vrij rustig. Het consumentenvertrouwen in de VS steeg licht in maart. In Duitsland en Frankrijk nam het juist af.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1114. De Amerikaanse obligatierentes, die de afgelopen dagen behoorlijk opliepen omdat de Federal Reserve mogelijk met grotere stappen de rente gaat verhogen, koelden af. De tienjaarsrente noteerde op 2,42 procent, terwijl de Duitse variant is gestegen naar 0,64 procent.

Stijgers en dalers

Shell stond onder druk als gevolg van de dalende olieprijzen. Het aandeel daalde dinsdag ruim 2,5 procent. ArcelorMittal moest het doen met een verlies van rond een procent.

Verder sloten alle aandelen in het groen, onder leiding van Adyen, dat 9 procent won. Financials lagen er ook goed bij. NN won 4 procent en ING 8 procent.

In de AMX wonnen Air France-KLM en Aalberts 5 tot 6 procent. Inpost, dat maandag al 19 procent steeg op overnamespeculatie, won vandaag nog eens 15 procent. OCI leverde bijna 5 procent in.

In de AScX verloor Fastned na cijfers een procent. Volgens ING was het verlies van Fastned in 2021 groter dan verwacht. Vastned en Eurocommercial stegen zo'n 6 tot 7 procent.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen in het groen, met een winst van 1,5 procent voor de Nasdaq.