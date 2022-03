'Vredesbesprekingen Rusland en Oekraïne vorderen goed' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Rusland gaat zijn militaire activiteiten rond Kiev en Tsjernigov in Oekraïne flink terugschalen. Dit meldde het Russische persbureau Ria Novosti dinsdag. Met de vredesonderhandelingen in Istanboel zouden volgens de Russische onderhandelaars flinke stappen voorwaarts zijn geboekt. De beurzen noteren flink hoger. De AEX wint 2,6 procent en de Bel20 1,7 procent. Analist Naeem Aslam van AvaTrade spreekt dan ook van "uitstekend nieuws", en vormen aanleiding voor handelaren om weer meer risico te nemen. De olieprijs staat daardoor juist onder druk, ziet Aslam. Het is volgens de analist echter nog maar de vraag of de sancties op Russische energie ook daadwerkelijk snel weer worden ingetrokken. Bron: ABM Financial News

