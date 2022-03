Nielsen overgenomen door private equity Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nielsen Holdings wordt overgenomen door een private equity consortium onder leiding van Elliott Investment Management en Brookfield Business Partners voor 28 dollar per aandeel in een deal met een totale waarde van 16 miljard dollar.



Dit meldde het mediaconglomeraat, dat onder meer kijkcijfers meet, dinsdag, nadat het eerder een bod van 25,40 dollar afwees van de overnamepartijen.



Het bestuur van Nielsen beveelt het bod aan, dat een premie van 60 procent is ten opzichte van de aandelenkoers op 11 maart, toen nog geen sprake was van marktspeculatie over een overname. Het aandeel stijgt dinsdag in de voorbeurshandel 21 procent naar 26,88 dollar.



De transactie moet nog worden goedgekeurd door de aandeelhouders van Nielsen en toezichthouders. Afronding wordt in de tweede helft van 2022 verwacht. Bron: ABM Financial News

