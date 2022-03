Beursblik: JPMorgan houdt rekening met outlookverhoging Adyen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Cazenove is positief gestemd over Adyen in aanloop naar de beleggersdag van de Amsterdamse betaalspecialist aanstaande donderdag. Het aandeel is een zogeheten Positive Catalyst Watch voor de analisten, die van mening zijn dat Adyen donderdag de outlook voor 2022 én de margevooruitzichten voor de lange termijn kan verhogen. Die marge-verwachting ligt momenteel op 65 procent, maar JPMorgan denkt dat 70 procent ook haalbaar is. Andere zaken die de analisten graag benoemd zien tijdens de beleggersdag zijn de groeiaanjagers in de VS en voor Unified commerce, als ook de go-to-markt voor het MKB en de potentie van nieuwe initiatieven. Voor JPMorgan is Adyen nog altijd een ‘top pick’, met ramingen die 2 procent hoger liggen dan de analistenconsensus voor 2022. JPMorgan Cazenove heeft een Overwogen advies op Adyen met een koersdoel van 2.220,00 euro. Het aandeel noteert dinsdag bijna 6 procent hoger op 1.871,40 euro. Bron: ABM Financial News

