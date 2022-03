Futures voorspellen hogere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een groene opening voor Wall Street. Rond lunchtijd noteert de S&P 500 0,4 procent in het groen en lijken ook de Dow Jones index en Nasdaq hoger te gaan openen.

Maandag wisten de beurzen in New York gedurende de dag te herstellen, nadat de Amerikaanse tienjaarsrente iets afkoelde, tot 2,46 procent, van eerder 2,55 procent.

Dinsdag noteert de benchmark op 2,51 procent.

"Markten lijken veel comfortabeler te zijn geworden met de renteverhogingen van de Fed, dat daarbij de economische groei niet zal ontsporen en dat de aandelenmarkten nog steeds de 'place to be' zijn", verklaart Altaf Kassam, investeringsstrateeg bij State Street Global Advisors, het optimisme.

Beleggers kijken ook hoopvol naar een nieuwe ronde vredesgesprekken tussen Oekraïne en Rusland in Turkije, hoewel Deutsche Bank waarschuwde voor teveel optimisme, aangezien er "in werkelijkheid weinig zicht is op een staakt-het-vuren".

Op macro-economisch vlak is er later vanmiddag aandacht voor het consumentenvertrouwen zoals gemeten door The Conference Board in maart en de openstaande vacatures in de VS in februari.

WTI-olie kost dinsdag circa 106 dollar per vat, vrijwel gelijk aan het slot maandag.

De euro/dollar noteert op 1,1042.

Bedrijfsnieuws

Tesla steeg maandag 8 procent, na een mogelijke aandelensplitsing waar aandeelhouders zich over uit kunnen spreken. Dinsdag lijkt daar 2 procent bij te komen voor het aandeel.

Aandelen van Dave & Buster's Entertainment noteren voorbeurs zo'n 7 procent in de min, nadat de restaurant- en entertainmentketen met tegenvallende kwartaalcijfers kwam.

BP en Uber starten een nieuwe strategische samenwerking. Dit meldden de twee bedrijven dinsdag. Dankzij de nieuwe samenwerking zullen de komende jaren meer dan 3.000 tankstations en gemakswinkels van BP worden opgenomen in de app van Uber Eats. Het aandeel Uber noteert dinsdag licht hoger.

Slotstanden

De S&P 500 won maandag 0,7 procent op 4.575,52 punten en de Dow Jones index steeg 0,3 procent op 34.955,89 punten. De Nasdaq sloot 1,3 procent hoger op 14.354,90 punten.