Dure energie maakt Avantiums PEF concurrerender

(ABM FN-Dow Jones) De planning voor de nieuwe bioplasticfabriek van Avantium ligt op schema, met de eerste paal die volgende maand de grond in gaat, hoewel de oorlog in Oekraïne de levertijden en prijzen van sommige onderdelen zoals staal kan opdrijven. Dat zei CEO Tom van Aken van Avantium in gesprek met ABM Financial News.

Aan de andere kant maken de energieprijzen die door de oorlog enorm gestegen zijn, ook dat een product waar Avantium mee wil concurreren onbetaalbaar wordt, namelijk aluminium.

Avantium richt zich met zijn grondstof voor hoogwaardige bioplastic in eerste instantie vooral op de markt voor glazen flesjes en aluminium blikjes.

Voor de productie van aluminium is veel meer energie nodig dan voor de bioplastic PEF, dat kan worden geproduceerd met de grondstof FDCA uit Avantiums 'vlaggeschip'-fabriek die in Groningen gaat verrijzen.

Omdat aluminium blikjes en glazen flessen veel duurder zijn dan PEF, kan het materiaal daarmee beter concurreren dan de PET, waar gewone plastic waterflesjes van zijn gemaakt, dat ongeveer de helft kost om te maken. Door de schaalgrootte van de PEF-industrie kan Avantium daar voorlopig nog moeilijk tegenop boksen qua prijs.

Het grote voordeel van het nieuwe materiaal PEF is dat het koolzuurgas veel beter vasthoudt en zuurstof beter buiten houdt dan PET, zodat het geschikter is voor koolzuurhoudende dranken. Daarom heeft ook een bierbrouwer als Carlsberg belangstelling getoond voor het nieuwe materiaal.

De wereldwijde plasticproductie verdrievoudigt in de komende dertig jaar, is de marktverwachting, en de CO2-emissies die daarmee gepaard gaan staan nu al gelijk aan zo'n 200 kolencentrales en dat worden er straks zo'n 600.

Ook de vervuiling door plastic zal vervijfvoudigen. Dit is een grote bedreiging voor het leven in bijvoorbeeld de oceanen.

Veel bedrijven hebben toegezegd dat hun plasticverpakkingen in 2025 geheel herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar zullen zijn.

Maar met recycling van bestaande PET-plastic kan dit doel volgens experts niet worden gehaald. Avantium verwacht daarom dat de gehele plasticmarkt in 2050 duurzaam zal zijn en niet meer gemaakt van fossiele brandstoffen.

De vraag is nog wel, of Avantiums product ook de plasticsoep kan helpen oplossen.

"PEF breekt honderd keer sneller af dan PET, dat pas na honderden jaren wordt afgebroken", zegt Van Aken. Maar het mag niet biologisch afbreekbaar worden genoemd, omdat het langzamer afbreekt dan papier, dat binnen drie maanden verdwijnt. In een composteermachine breekt het na negen maanden af, maar in de natuur zal het langer duren, in ongunstige omstandigheden, zoals op de Noordpool, zeker meer dan tien jaar.

Het belangrijkste milieuvoordeel van PEF is volgens Van Aken dat het recyclebaar is en daardoor veel milieuvriendelijker dan PET, waar vaak producten aan zijn toegevoegd die het niet recyclebaar maken, ook al wordt het netjes ingezameld.

Voor de investeringsbeslissing die in december viel was de nieuwe Groningense fabriek al voor meer dan vijftig procent verkocht aan een aantal partijen die hun nek uitstaken, met name Resilux, Refresco, Terphane, Toyobo en een grote maker van 'fast moving' consumptiegoederen die later zijn naam pas bekendmaakt.

Nu die investeringsbeslissing is genomen, is het veel gemakkelijker om kopers te vinden voor de rest van de fabriek, meent Van Aken. Hij is vol vertrouwen dat de andere deelnemers ruim op tijd zullen worden gevonden.

Waar de eerste fabriek zich vooral richten op plastic flessen, folies en verpakkingen, is Avantium ook al druk bezig met zijn volgende product en met klanten voor nieuwe toepassingen. Zo stapte de maker van luxeproducten Louis Vuitton niet lang geleden in een onderzoekssamenwerking rond PEF. Het gaat dan vooral om beauty en personal care-verpakkingen zoals crèmes. Er is meer onderzoek nodig om te weten hoe PEF reageert op deze producten, die weer andere chemische componenten hebben.

"We moeten eerst laten zien dat we andere dingen kunnen", aldus Van Aken, verwijzend naar frisdranken met zuur en bierpartner Carlsberg.

Het PEF uit de Groningse fabriek moet in 2024 in de winkels liggen, zeven jaar na de beursgang van 2017. Volgens Avantium kan PEF een marktomvang van 200 miljard dollar krijgen, waarvan 160 miljard dollar in de markt voor flesjes en verpakkingen.

Een aandelenuitgifte die recent werd goedgekeurd door aandeelhouders is bedoeld voor de volgende fabriek, die uit suikerbiet uit de Benelux glycolen kan maken. Het resulterende product plantMEG kan het fossiele MEG één op één vervangen, in meubelfabricage, textiel, auto's, verpakkingen en koelvloeistoffen: een markt van 23 miljard dollar op dit moment. Er hoeft dus geen nieuwe markt voor te worden ontwikkeld zoals bij PEF.

In de toekomst komen er ongetwijfeld bioplastics die sneller afbreken dan PEF, voorziet Van Aken. Zijn product richt zich echter juist op een plastic van hoge kwaliteit, met hoge houdbaarheid. Sneller afbreekbaar betekent ook dat het de verpakte producten minder goed beschermt. Vooralsnog is de grote uitdaging om de huidige petro-chemische industrie te laten innoveren, denkt Van Aken. Daar zit nog wel erg weinig beweging, meent hij. "Ze zijn niet erg innovatief, moet ik zeggen."

Beleggers reageerden in december positief op de investeringsbeslissing voor de FDCA fabriek in de provincie Groningen, alsmede een aandelenuitgifte ter waarde van 45 miljoen euro.

Volgens de analisten van ING schatten beleggers de kans op succes met de nieuwe vlaggenschipfabriek op slechts 2 procent en voor de plantMEG-fabriek op 1 procent. De bank is een stuk positiever en rekent op respectievelijk 20 en 10 procent succeskans. "In onze optiek is de markt te pessimistisch." Veel beleggers vrezen volgens ING dat de kas van Avantium leegraakt, maar met een aandelenuitgifte van 45 miljoen euro en 90 miljoen euro aan leningen, kan Avantium drie jaar door, aldus de analisten.

Het aandeel Avantium daalde dit jaar al bijna 6 procent.