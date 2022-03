Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger na de plussen op Wall Street een dag eerder en met een nieuwe ronde vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne in het verschiet. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een plus van 1,2 procent op 452,70 punten. De Duitse DAX liet een winst zien van 2,0 procent naar 14.711,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde eveneens een stijging van 2,0 procent met een stand van 6.721,75 punten. De Britse FTSE steeg dinsdag 0,9 procent naar 7.538,83 punten. Punt van zorg voor de wat langere termijn kan de lock down van Sjanghai zijn, die kort geleden van kracht werd om de opgelaaide aantallen coronabesmettingen te verminderen. Voor vandaag kon de markt alvast reageren op het teruggelopen consumentenvertrouwen in Duitsland en Frankrijk. Voor vanmiddag staan voor de VS alleen het grote consumentenvertrouwen over maart en de vacatures over februari op de agenda. Sprekers van belang zijn de voorzitter van de Federal Reserve van New York John Williams, en die van Philadelphia Patrick Harker naast Raphael Bostic van Atlanta. Olie noteerde dinsdag verdeeld. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het rood op 105,84 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 109,88 dollar werd betaald, een stijging van 0,7 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1032. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0992 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0984 op de borden.



Bedrijfsnieuws Op de belangrijkste beursvloeren in Europa noteerden de koersen van de hoofdaandelen vrijwel allemaal een stijging. In Parijs daalden er vier onder aanvoering van de koers van het aandeel Sanofi die meer dan 1 procent inleverde. In Frankfurt noteerde één aandelenkoers een min en dan ook nog eens nauwelijks 0,1 procent. Van de hoofdaandelen noteerden in Parijs 35 een winst van meer dan 1 procent, in Frankfurt waren dat er 25, met hier de koers van het aandeel Delivery Hero waar 10,5 procent bij kwam. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,5 procent in het groen. De S&P 500 won maandag 0,7 procent op 4.575,52 punten en de Dow Jones index steeg 0,3 procent op 34.955,89 punten. De Nasdaq sloot 1,3 procent hoger op 14.354,90 punten. Bron: ABM Financial News

