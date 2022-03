Beursblik: Credit Suisse verhoogt koersdoel RELX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: RELX Plc

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het koersdoel op RELX verhoogd, van 26,00 naar 26,50 Britse pond, bij een ongewijzigd Outperform advies. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de Zwitserse bank. De analisten nemen de tak Exhibitions onder de loep. RELX gaf eerder al aan dat het op korte termijn ernaar streeft Exhibitions, goed voor 10 procent van de omzet in 2022, te laten profiteren van herstel en digitalisering. Credit Suisse denkt dat een hogere waardering voor RELX mogelijk is zonder Exhibitions. Zonder de tak zou RELX met 5 procent kunnen groeien, versus een gemiddelde van 5,6 procent per jaar voor de Amerikaanse sectorgenoot Information Services, met een operationele marge van 34 procent, aldus de Zwitserse bank. Verder stellen de analisten dat RELX een hogere kwaliteit autonome groei heeft dan veel sectorgenoten, omdat het minder prijs- en acquisitie gedreven is. Bovendien wil RELX de kosten langzamer laten groeien dan de omzet, ondanks het inflatoire klimaat. Belangrijkste positieve drijvers voor het aandeel zijn een hogere autonome groei, het binnenhalen van nieuwe contracten en opwaartse bijstellingen van de ramingen. Het aandeel RELX noteert dinsdag een half procent hoger op 28,15 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.