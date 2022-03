Valuta: euro licht boven 1,10 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag licht boven 1,10 dollar in een markt die oorlog en monetair beleid heeft verwerkt en niet gevoelig lijkt voor de oplopende rentestanden in de Verenigde Staten.

"Zo noteerde de Amerikaanse tienjaarsrente vorige week 2,32 en vandaag 2,49 procent", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Dat is wel erg dicht op de psychologische grens van 2,50 procent. Ondertussen wordt er druk gespeculeerd over het aantal renteverhogingen door de Federal Reserve dit jaar, waarbij inmiddels de verwachting op acht staat, maar de dollarkoers verwikt of verweegt niet", aldus de handelaar van Ebury.

Van der Meer verwacht dat de valutamarkt, hoe afwachtend ook, deze week onder meer wacht op de Duitse inflatiecijfers, de Amerikaanse steunaanvragen, de PCE-inflatie, de industriële inkoopmanagersindices en het banenrapport van de VS dat vrijdag naar buiten komt. "Zeer grote afwijkingen daarin zouden beweging kunnen veroorzaken, maar het is niet erg waarschijnlijk dat er in de Verenigde Staten heel veel meer banen zijn bijgekomen dan verwacht of de inflatie flink lager uitvalt dan voorzien", aldus Van der Meer.

De vredesonderhandelingen in Turkije naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne kunnen voor beweging zorgen als die tot een significante doorbraak leiden. "Of als de oorlogshandelingen verhevigen. Alle andere ontwikkelingen lijken ter kennisgeving te worden aangenomen", aldus Van der Meer.

Voor vandaag kon de markt alvast reageren op het teruggelopen consumentenvertrouwen in Duitsland en Frankrijk. Voor vanmiddag staan voor de VS alleen het grote consumentenvertrouwen over maart en de vacatures over februari op de agenda.

Sprekers van belang zijn de voorzitter van de Federal Reserve van New York John Williams, en die van Philadelphia Patrick Harker naast Raphael Bostic van Atlanta.

De euro noteerde dinsdag 0,2 procent hoger op 1,1013 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent hoger op 0,8415 Britse pond. Het Britse pond daalde dinsdag 0,1 procent tot 1,3079 dollar.