Adyen aan kop in volledig groengekleurde AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend overtuigend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,6 procent op 732,09 punten. Volgens analisten van IG worden de beurzen vandaag gesteund door de opkomende onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland in Istanboel, maar zij wezen wel op nieuwe lockdowns in Sjanghai om een verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. "Beleggers hielden zich in de afgelopen weken vast aan positieve nieuwsberichten rond de onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne, maar in werkelijkheid is er nog beperkt zicht op een staakt-het-vuren", waarschuwden de analisten van Deutsche Bank. "Ondanks dat de beide partijen zich milder opstellen met betrekking tot hun eisen." IG ziet vooral banken en verzekeraars er in de afgelopen dagen goed bijliggen, terwijl waardeaandelen "steeds meer in trek" zijn bij beleggers. Financials profiteren van de recent opgelopen rentes. Investment manager Simon Wiersma van ING zag de Amerikaanse obligatiemarkten gisteren enigszins tot rust komen, maar dat het verschil tussen de twee- en tienjaarsrentes steeds kleiner wordt. "Dat is overigens geen reden om meteen in paniek te raken", aldus Wiersma. Als de korte rente hoger komt te liggen dan de lange rente, is er sprake van een inverse rentecurve. "Dat wordt door sommige beleggers gezien als een voorbode van een recessie." Vooralsnog gaat Wiersma er echter niet vanuit dat de Amerikaanse economie snel in een recessie zal komen. "Daar wijzen de actuele macro-economische cijfers in ieder geval niet op." Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0978. De olieprijzen herstelden vanochtend deels van flinke verliezen op maandag. Stijgers en dalers Onder de volledig groengekleurde hoofdaandelen ging Adyen aan kop met een winst van 5,1 procent. Just Eat Takeaway.com won 3,2 procent. KPN hield met een plus van 0,4 procent de winsten beperkt. In de AMX wonnen Aalberts en Alfen 3 tot 4 procent. Inpost steeg met 3,0 procent verder, nadat het aandeel op maandag ook al aantrok door overnamespeculatie. PostNL verloor 1,9 procent. In de AScX won Fastned na cijfers 2,9 procent. Volgens ING was het verlies van Fastned in 2021 groter dan verwacht. Bron: ABM Financial News

