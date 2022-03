Fugro aan de slag voor QatarEnergy Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft een meerjarige contract gesloten voor de levering van Geo-diensten aan QatarEnergy als onderdeel van een herontwikkelingsproject aan de kust van Qatar. Dit maakte de bodemonderzoeker dinsdagochtend bekend, zonder financiële details te noemen. Fugro is al langere tijd strategisch partner van QatarEnergy. Onder de nieuwe afspraken levert Fugro een breed scala aan digitale technologieën voor de herontwikkeling van de olievelden Bul Hanine en Maydan Mahzam Het aandeel Fugro steeg dinsdagochtend met 2,3 procent tot 11,01 euro. Bron: ABM Financial News

