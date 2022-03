Van Lanschot Kempen meldt vertrek bestuurslid Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Van Lanschot Kempen

(ABM FN-Dow Jones) Constant Korthout vertrekt na 12 jaar als bestuurslid en CFRO bij Van Lanschot Kempen. Dit maakte de bank dinsdag bekend. De derde termijn van Korthout loopt af na de algemene vergadering die op 25 mei 2022 plaatsvindt. Voor een voorspoedige overdracht wil de raad van commissarissen Korthout herbenoemen tot 1 september 2022. Van Lanschot Kempen heeft daarnaast het besluit genomen om de functie van CFRO vanaf 1 september te splitsen in de afzonderlijke functies CRO en CFO. De bank benoemt Wendy Winkelhuijzen tot CRO en Jeroen Kroes tot CFO. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.