Overtuigend hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van bijna 1 procent.

Maandag kende de AEX nog een rode weekstart met een verlies van een half procent op 720,36 punten. Beleggers keken onder meer naar de ontwikkeling van de Amerikaanse rente, die de afgelopen dagen is gestegen naar het hoogste niveau in drie jaar in de nasleep van hawkish geluiden van de Federal Reserve.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde maandagavond rond 2,46 procent en zakte daarmee terug ten opzichte van een piek op 2,55 procent eerder op de dag. De Duitse rente noteerde vanochtend op 0,60 procent. Begin deze maand kreeg de Duitse staat nog geld toe bij de uitgifte van dergelijke obligaties.

Wall Street wist in de loop van de handelsdag toch de weg omhoog te vinden en de hoofdindices in New York sloten maandagavond onder aanvoering van techaandelen in het groen.

"Ik denk dat veel beleggers onder de indruk zijn van de veerkracht van de aandelenmarkten maar ik moet benadrukken dat er geen alternatief is", zei vermogensbeheerder Erin Browne van PIMCO.

“Wil je beleggen in obligaties als je weet dat de Federal Reserve de rente gaat verhogen [hetgeen leidt tot een daling van de koers van bestaande obligaties] of wil je beleggen in aandelen waar je een dividendrendement en zicht op reële winstgroei kunt krijgen?”, aldus Browne.

Analist Kellie Wood van Schroders waarschuwde ondertussen dat het “risico op een recessie dramatisch is gestegen omdat we nu een centrale bank hebben die uiteindelijk het [economisch] herstel zal moeten afbreken, om de inflatie te beteugelen”.

Een duwtje in de rug voor beleggers maandag was een forse daling van de Amerikaanse oliefuture met ongeveer 7 procent naar krap 106 dollar per vat. Aanleiding was volgens analisten het besluit van China om de grote havenstad Shanghai in fases op slot te doen om een verdere uitbraak van het coronavirus te beperken. De stad is de grootste olie-importeur ter wereld.

"China's zero tolerance Covid-strategie veroorzaakt nieuwe nervositeit over problemen in de toeleveringsketen en een vertraging voor sommige sectoren, waarbij de sluiting van Shanghai [maandag] leidde tot een daling van de olieprijs", zei Susannah Streeter, analist van Hargreaves Lansdown.

Ondertussen lijken Oekraïne en Rusland vandaag weer aan een ronde vredesgesprekken in Istanboel te zullen beginnen. Beleggers zijn volgens marktkenners minder bezorgd over wereldwijde tekorten omdat Rusland vooralsnog kopers lijkt te vinden voor zijn olie, waaronder in Europa, India en China, ondanks pogingen van de VS om Russische energie internationaal aan banden te leggen.

Donderdag vindt de maandelijkse bijeenkomst van de OPEC en zijn bondgenoten plaats. Vermoedelijk worden de bestaande productieafspraken dan gehandhaafd.

In de Aziatische handel vanochtend daalt de oliefuture met ongeveer anderhalf procent verder. De aandelenmarkten in Azië noteren juist in het groen met winsten van ruim een half procent. Alleen de Shanghai Composite noteert onveranderd.

Beleggers zijn vandaag extra alert op de vrijgave van het Duitse- en Amerikaanse consumentenvertrouwen, gelet op de steile inflatie die de koopkracht onder druk zet.

Bedrijfsnieuws

Fastned heeft over 2021 de omzet, maar ook het nettoverlies hard zien oplopen.

De aandeelhouders van OCI hebben maandag tijdens een buitengewone virtuele vergadering het dividendvoorstel van 1,45 euro goedgekeurd.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 won maandag 0,7 procent op 4.575,52 punten en de Dow Jones index steeg 0,3 procent op 34.955,89 punten. De Nasdaq sloot 1,3 procent hoger op 14.354,90 punten.