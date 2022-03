Flinke groei jaaromzet voor Fastned Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft over 2021 de omzet, maar ook het nettoverlies hard zien oplopen. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit het jaarverslag van het Nederlandse snellaadbedrijf, dat eerder al met omzetcijfers naar buiten trad. De jaaromzet steeg met 98 procent op jaarbasis naar 12,4 miljoen euro bij een operationeel resultaat (EBITDA) dat 171 procent opliep naar 2,4 miljoen euro. Het nettoverlies liep onderliggend op van 12,3 miljoen euro over 2020 naar 16,4 miljoen euro in 2021. Het totale nettoverlies liep op van 12,4 miljoen naar 24,6 miljoen euro. Outlook Fastned blijft zeer positief over de marktomstandigheden op basis van de versnelling in het aantal afgeleverde elektrische voertuigen in de markten waarin de onderneming opereert. De impact van de oorlog in Oekraïne op de bouw van laadstations is volgens Fastned tot nu toe beperkt. Het bedrijf verwacht dit zo blijft, afhankelijk van de verdere ontwikkelingen van het conflict. Het aandeel Fastned sloot maandag op 41,00 euro. Bron: ABM Financial News

