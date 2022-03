WDP neemt belang in Catena Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: WDP

(ABM FN-Dow Jones) WDP heeft namens dochter WDP Invest een belang genomen in het Zweedse Catena. Dit maakte het vastgoedfonds vannacht bekend. WDP schreef in op circa 4,12 miljoen aandelen Catena voor een bedrag van 526,00 Zweedse kroon per aandeel. Dit resulteert in een totale investering door WDP van 206,7 miljoen euro. Na afronding van de uitgifte, heeft WDP een belang van 9,09 procent in de Zweedse vastgoedpartij Catena. CEO Joost Uwents komt vermoedelijk in de raad van bestuur van Catena. "Catena en WDP beogen met deze strategische samenwerking een ruimere geografische spreiding voor hun klanten", aldus het vastgoedfonds. WDP wil uiteindelijk 10 procent van Catena in handen krijgen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.