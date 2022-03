Wall Street veert op

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger gesloten. De S&P 500 won 0,7 procent op 4.575,52 punten en de Dow Jones index steeg 0,3 procent op 34.955,89 punten. De Nasdaq sloot 1,3 procent hoger op 14.354,90 punten.

Amerikaanse handelaren keken naar de ontwikkeling van de Amerikaanse rente, die de afgelopen dagen is gestegen naar het hoogste niveau in drie jaar. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde maandagavond rond 2,46 procent en zakte daarmee terug ten opzichte van een piek op 2,55 procent eerder op de dag.

Die stijging was het gevolg van hawkish geluiden vanuit de Fed, die afgelopen week op een agressievere renteverhogingen hintte, aldus beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx.

En voor het eerst in circa 15 jaar staat de korte rente, dat wil zeggen voor een periode van vijf jaar, hoger dan de rente voor een dertigjarige lening. Dit is een signaal dat er mogelijk een recessie nadert.

"Het risico van een recessie in de komende twee jaar is dramatisch gestegen, omdat we nu een centrale bank hebben die uiteindelijk het [economisch] herstel zal moeten afbreken, om de inflatie te beteugelen", aldus Kellie Wood, analist bij Schroders Australië.

"Uit ons eigen onderzoek blijkt dat de spread tussen 1 en 10 jaars de beste voorspeller is, en deze is op dit moment nog positief. Maar ik denk wel dat we ook hier een inversie gaan zien later dit jaar als de Fed zo agressief de rente gaat verhogen als voorzitter Powell lijkt te suggereren", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank in gesprek met ABM Financial News.

Rabobank verwacht dit jaar minimaal vier renteverhogingen van in totaal ten minste 150 basispunten door de Federal Reserve. "Sowieso alle komende drie bijeenkomsten in mei, juni en juli" zal de rente verhoogd worden, aldus Marey.

Deze week zetten Amerikaanse banencijfers, de ontwikkelingen in Oekraïne, de olieprijzen en een inflatierapport de markt in beweging, zo verwacht marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

De euro/dollar noteert maandagavond op 1,0984. De olieprijs is maandag flink gedaald. Bij een settlement van net geen 106 dollar werd een vat West Texas Intermediate zo'n 7 procent goedkoper.

China heeft besloten de grote havenstad Shanghai in lockdown te stoppen. Volgens staatspersbureau Xinhua gaat eerst het oostelijke deel op slot om massaal te testen op corona, waarna het westelijke deel volgt.

"De stad is de grootste olie-importeur ter wereld", verklaarde econoom Tom Simonts van KBC de daling van de olieprijs.

Ondertussen lijken Oekraïne en Rusland deze week weer aan een ronde vredesgesprekken te zullen beginnen. Beleggers zijn volgens marktkenners minder bezorgd over wereldwijde tekorten omdat Rusland vooralsnog kopers lijkt te vinden voor zijn olie, waaronder in Europa, India, China en ondanks pogingen van de VS om Russische energie internationaal aan banden te leggen.

Donderdag vindt de maandelijkse bijeenkomst van de OPEC en zijn bondgenoten plaats. Vermoedelijk worden de bestaande productie-afspraken dan gehandhaafd.

Bedrijfsnieuws

Energie-aandelen stonden net als de olieprijs onder druk. Chevron daalde zo'n 2 procent, Exxon Mobil verloor circa 3 procent.

Tesla steeg bijna 8 procent. Het bedrijf gaat zijn aandeelhouders vragen om op de komende jaarvergadering te stemmen over een aandelensplitsing. Verdere details werden niet gedeeld.

Elon Musk vraag zich af of er een nieuw social media platform moet komen. Dit deed hij zaterdag op zijn Twitter account. Musk vroeg zich in een aantal tweets af of Twitter zich wel houdt aan de principes van vrijheid van meningsuiting.

De aandelen Philip Morris en Altria stonden maandag onder druk, nu Walmart volgens The Wall Street Journal heeft besloten de sigarettenverkoop in sommige winkels te gaan stopzetten. Philip Morris verloor 1,5 procent en Altria rond de 2,5 procent.

Salesforce.com verandert zijn naam in Salesforce. Het aandeel sloot 2 procent hoger.