Olieprijs daalt flink

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag flink gedaald. Bij een settlement van net geen 106 dollar werd een vat West Texas Intermediate zo'n 7 procent goedkoper.



China heeft besloten de grote havenstad Shanghai in lockdown te stoppen. Volgens staatspersbureau Xinhua gaat eerst het oostelijke deel op slot om massaal te testen op corona, waarna het westelijke deel volgt.



"De stad is de grootste olie-importeur ter wereld", verklaarde econoom Tom Simonts van KBC de daling van de olieprijs.



"China's zero tolerance Covid-strategie veroorzaakt nieuwe nervositeit over problemen met de toeleveringsketen en een vertraging voor sommige sectoren, waarbij de sluiting van Shanghai [maandag] leidde tot een daling van de olieprijs", zei Susannah Streeter, analist van Hargreaves Lansdown.



Streeter merkte daarbij op dat 25 miljoen Chinezen te maken krijgen met de lockdown in Shanghai en dat ook fabrieken moeten sluiten.



Ondertussen lijken Oekraïne en Rusland deze week weer aan een ronde vredesgesprekken te zullen beginnen. Beleggers zijn volgens marktkenners minder bezorgd over wereldwijde tekorten omdat Rusland vooralsnog kopers lijkt te vinden voor zijn olie, waaronder in Europa, India, China en ondanks pogingen van de VS om Russische energie internationaal aan banden te leggen.



Donderdag vindt de maandelijkse bijeenkomst van de OPEC en zijn bondgenoten plaats. Vermoedelijk worden de bestaande productie-afspraken dan gehandhaafd. Bron: ABM Financial News

