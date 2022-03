Rode weekstart voor AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag met verlies aan de handelsweek begonnen, terwijl de omringende beurzen wel in het groen sloten.



De AEX eindigde 0,5 procent lager op 720,36 punten.



Beleggers moesten het vandaag doen met een lege agenda. Later in de week wordt het drukker, met een Amerikaans banenrapport, de ontwikkelingen in Oekraïne, een OPEC+ bijeenkomst en een inflatierapport die de markt in beweging kunnen brengen volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.



In de VS stond de vijfjarige rente maandag hoger dan die voor een periode van dertig jaar.



"Inversies van de yield curve zijn in het algemeen een voorteken van renteverlagingen, maar niet alle inversies zijn even betrouwbaar als voorspeller van een recessie", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News.



Op sommige segmenten vinden vaker inversies dan recessies plaats en er kan dus sprake zijn van een vals signaal, aldus Marey.



"Uit ons eigen onderzoek blijkt dat de spread tussen 1 en 10 jaars de beste voorspeller is, en deze is op dit moment nog positief. Maar ik denk wel dat we ook hier een inversie gaan zien later dit jaar als de Fed zo agressief de rente gaat verhogen als voorzitter Powell lijkt te suggereren."



Rabobank verwacht dit jaar minimaal vier renteverhogingen van in totaal ten minste 150 basispunten door de Federal Reserve. "Sowieso alle komende drie bijeenkomsten in mei, juni en juli" zal de rente verhoogd worden, aldus Marey.



De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde maandag op 2,45 procent.



De euro/dollar handelde op 1,0971. Olie werd bijna 7 procent goedkoper op 106 dollar per vat. China heeft besloten de grote havenstad Shanghai weer in lockdown te stoppen. Volgens staatspersbureau Xinhua gaat eerst het oostelijke deel op slot om massaal te testen op corona, waarna het westelijke deel volgt.



"De stad is de grootste olie-importeur ter wereld", verklaarde econoom Tom Simonts van KBC de daling van de olieprijs.



Stijgers en dalers



In de AEX deed Aegon goede zaken met een koerswinst van zo'n 2 procent. Just Eat Takeaway was koploper met een plus van 2,5 procent en bleef daarmee net Unibail-Rodamco-Westfield voor.



Bank of America verhoogde het koersdoel voor Aegon, terwijl Philips juist koersdoelverlagingen van Credit Suisse en Deutsche Bank om de oren kreeg. Philips steeg 1,5 procent.



ArcelorMittal en Shell daalden tot 3 procent. Het grootste verlies kwam echter voor rekening van Adyen, dat meer dan 4 procent daalde. Later deze week staat een beleggersdag van Adyen gepland.



In de AMX was InPost de uitblinker met een koerswinst van meer dan 19 procent. Het aandeel spoot omhoog na een bericht van Bloomberg dat private equity interesse zou hebben in Inpost. Later op de dag liet InPost de markt weten dat er geen gesprekken worden gevoerd. De meeste koerswinst bleef evenwel behouden.



AMG eindigde onderaan in de AMX met een verlies van 2 procent en ook Basic-Fit en Vopak leverden bijna 2 procent in.



Fastned was bij de smallcaps de koploper met een koerswinst van 8 procent. Pharming steeg bijna 4 procent. Pharming zal deze week een presentatie geven over de Fase 3-resultaten van zijn kandidaatgeneesmiddel leniolisib voor de behandeling van de zeldzame aandoening APDS.



B&S verloor ruim 2 procent, terwijl Majorel net iets harder daalde.



In de lokale lijst viel nieuwkomer Cabka op met een koersstijging van 20 procent. GeoJunxion steeg 23 procent.



Wall Street



Rond het slot in Amsterdam noteerden de beurzen in New York overwegend lager. Alleen de Nasdaq wist in het groen te blijven.

