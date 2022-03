Carlsberg verlaat Rusland Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Carlsberg heeft besloten om Rusland te verlaten. Dit maakte de brouwer maandag bekend, in navolging van concurrent Heineken. Carlsberg veroordeelde de Russische invasie in Oekraïne en zegt de "moeilijke" beslissing te hebben genomen om zijn Russische activiteiten te verkopen. "Het juiste om te doen onder deze omstandigheden", aldus de brouwer. De Russische activiteiten worden in de boeken opgenomen als "te koop", totdat ze daadwerkelijk zijn verkocht. In 2021 waren deze activiteiten goed voor een omzet van 6,5 miljard Deense kroon en een operationele winst van 682 miljoen kroon. Er werken 8.400 mensen voor Carlsberg in Rusland. Als een complete verrassing komt het besluit niet. Al op 9 maart meldde Carlsberg dat het zijn winstverwachting voor 2022 moest loslaten, vanwege de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en een mogelijke afwaardering die nodig zou zijn voor de activiteiten in Rusland en Oekraïne. Eerder kondigde Carlsberg al aan geen nieuwe investeringen in Rusland te zullen doen en de advertenties van Carlsberg Group en Baltika Breweries in Rusland te staken. Bron: ABM Financial News

