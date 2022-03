Beursblik: Bank of America verhoogt koersdoelen Aegon en Ageas Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het koersdoel voor Aegon verhoogd van 5,20 naar 5,35 euro en dat voor Ageas van 52,00 naar 54,00 euro, maar handhaafde de neutrale adviezen voor de aandelen van beide verzekeraars. Dat stelde de zakenbank maandag in een sectorrapport. De bank hanteert een korting op de theoretische 'fair value' van de bedrijven, omdat er in het verleden niet zelden onverwachte zaken opdoken waardoor de theoretische waardering maar zelden werd gerealiseerd. Het verzekeringsbedrijf van Aegon wordt gewaardeerd op ongeveer zeven keer de verwachte winst in 2023. Dat is minder dan sectorgenoten, omdat Aegon relatief weinig dividend uitkeert. Bij Aegas gaat Bank of America uit van 9,5 keer de verwachte winst in 2023. Dat is nog altijd 10 procent goedkoper dan sectorgenoten, omdat de winst bij Ageas minder snel groeit, het rendement op eigen vermogen lager en de volatiliteit hoger is. Bron: ABM Financial News

