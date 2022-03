Signify rondt aandeleninkoop af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft zijn aandeleninkoopprogramma afgerond. Dit meldde het verlichtingsbedrijf maandag. Er werden tussen 24 februari en 25 maart 850.000 eigen aandelen ingekocht voor 35,5 miljoen euro. Deze aandelen zullen worden gebruikt voor de bonusregelingen van medewerkers. In de laatste vijf dagen werden bijna 196.000 aandelen ingekocht voor gemiddeld 43,15 euro per aandeel. Bron: ABM Financial News

