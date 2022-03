Barclays verlaagt koersdoel Prosus stevig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft maandag het koersdoel voor Prosus verlaagd van 115,90 naar 76,00 euro met een onveranderd Overwogen advies. Dit bleek uit een rapport van de Britse bank. De koersdoelverlaging volgt op neerwaarts bijgestelde verwachtingen voor de Chinese internetreus Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft. Tencent kwam recent met jaarcijfers en die lieten gemengde resultaten zien. Vooral de advertentie-inkomsten vielen tegen. Verder denkt Barclays niet dat Prosus spoedig een grote overname zal doen, ondanks dat er veel cash is en er pas in 2025 voor het eerst een obligatie-aflossing staat gepland. Door de oorlog in Oekraïne wordt het evenwel lastig om kapitaal uit Rusland te krijgen, waar Prosus een aantal grote belangen heeft, met name in Avito. "Kleinere deals zijn nog altijd mogelijk", denkt analist Andrew Ross. Maar Prosus vindt het erg belangrijk om het huidige kredietoordeel van S&P op BBB- en van Moody's van Baa3 niet te verliezen, benadrukte de analist. Bron: ABM Financial News

