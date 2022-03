Beursblik: inverse yield curve slecht voorteken

(ABM FN-Dow Jones) Het kost in de Verenigde Staten momenteel meer om geld voor vijf jaar te lenen dan voor dertig jaar. En dat is geen goed voorteken.

Het is voor het eerst in vijftien jaar dat dit het geval is.

"Inversies van de yield curve zijn in het algemeen een voorteken van renteverlagingen, maar niet alle inversies zijn even betrouwbaar als voorspeller van een recessie", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News.

Op sommige segmenten vinden vaker inversies dan recessies plaats en er kan dus sprake zijn van een vals signaal, aldus Marey.

"Uit ons eigen onderzoek blijkt dat de spread tussen 1 en 10 jaars de beste voorspeller is, en deze is op dit moment nog positief. Maar ik denk wel dat we ook hier een inversie gaan zien later dit jaar als de Fed zo agressief de rente gaat verhogen als voorzitter Powell lijkt te suggereren."

Rabobank verwacht dit jaar minimaal vier renteverhogingen van in totaal ten minste 150 basispunten door de Federal Reserve. "Sowieso alle komende drie bijeenkomsten in mei, juni en juli" zal de rente verhoogd worden, aldus Marey.

Medio maart verhoogde de Fed voor het eerst in jaren de rente, met 25 basispunten.