Belgische depots PostNL dicht na politie-inval

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) Twee Belgische depots van PostNL zijn maandag gesloten, nadat medewerkers voor verhoor werden meegenomen na een politie-inval. Dat bevestigde een woordvoerder van PostNL na berichten in de Belgische media. "We zijn zeer verbaasd en verontwaardigd", zei de woordvoerder tegen ABM Financial News. "De impact op de medewerkers is enorm." Bij eerdere invallen door de sociale inspectie werden overtredingen rond zwartwerk en deeltijdarbeid vastgesteld. Volgens PostNL zijn er echter geen grote of structurele misstanden aan het licht gekomen. Bovendien zegt het bedrijf volledig mee te werken aan onderzoeken van de autoriteiten. "We weten niet wat het doel is", aldus de woordvoerder over de nieuwe invallen. De vastgestelde problemen rechtvaardigen deze gang van zaken niet, volgens het bedrijf. PostNL heeft tien pakkettendepots in België en de sluitingen zullen naar verwachting geen heel grote gevolgen hebben voor de pakketbezorging. Bron: ABM Financial News

