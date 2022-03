Tesla wil aandeel splitsen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesla gaat zijn aandeelhouders vragen om op de komende jaarvergadering te stemmen over een aandelensplitsing. Dit meldde Tesla op Twitter. "Tesla zal aandeelhouders vragen op tijdens de jaarvergadering van dit jaar te stemmen over extra aandelen met het oog op een aandelensplitsing", zo schreef de fabrikant op Twitter. Verdere details werden niet gedeeld. Het aandeel Tesla sloot vrijdag op 1.010,64 dollar. De openingsindicatie voor maandag is een plus van 5,0 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.