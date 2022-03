InPost niet in gesprek over overname Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) InPost is niet in gesprek met potentiële kopers van het bedrijf. Dit meldde InPost, genoteerd in Amsterdam, nadat de koers van het aandeel explodeerde nadat persbureau Bloomberg meldde dat private equity partijen interesse zouden hebben in het Poolse kluisjesbedrijf. In reactie op deze berichten zei InPost maandagmiddag "momenteel niet in gesprek te zijn met marktpartijen of op de hoogte te zijn dat dergelijke gesprekken worden gevoerd". Het aandeel InPost daalde na deze uitspraken, maar noteert nog altijd circa 20 procent hoger dan vrijdag. Bron: ABM Financial News

