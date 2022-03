Futures wijzen op vlakke opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een min of meer vlakke opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,1 procent in het rood. Daarmee lijkt het optimisme op de Europese beursvloeren niet te worden overgenomen door Amerikaanse handelaren. De reden hiervan is volgens analisten de stijging van de Amerikaanse rente naar het hoogste niveau in drie jaar. De Amerikaanse tienjaarsrente stijgt met 0,8 procent aan tot 2,512 procent. "Deze stijging is het gevolg van hawkish geluiden vanuit de Fed, die afgelopen week op een agressievere renteverhogingen hintte", aldus beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx. En voor het eerst in circa 15 jaar staat de korte rente, dat wil zeggen voor een periode van vijf jaar, hoger dan de rente voor een dertigjarige lening. Dit is een signaal dat er mogelijk een recessie nadert. Deze week zetten Amerikaanse banencijfers, de ontwikkelingen in Oekraïne, de olieprijzen en een inflatierapport de markt in beweging, zo verwacht marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Op macro-economisch vlak is het maandag zoals gebruikelijk nog rustig. Olie werd maandag een stuk goedkoper. Een mei-future West Texas Intermediate daalde 4,5 procent tot 108,80 dollar, terwijl een juni-future Brent 3,9 procent goedkoper werd op 112,75 dollar. China heeft besloten Shanghai weer in lockdown te doen vanwege de oplopende aantallen coronabesmettingen. Dit zal de vraag naar olie drukken, voorzien analisten. Aslam van AvaTrade waarschuwt dan ook voor volatiele olieprijzen, ook omdat hij verwacht dat de Amerikanen hun sancties op Russische olie gaan aanscherpen. De euro/dollar noteerde op 1,0981. Bedrijfsnieuws Elon Musk vraag zich af of er een nieuw social media platform moet komen. Dit deed hij zaterdag op zijn Twitter account. Musk vroeg zich in een aantal tweets af of Twitter zich wel houdt aan de principes van vrijheid van meningsuiting. Het aandeel Twitter lijkt een half procent lager te gaan openen. De aandelen Philip Morris en Altria staan voorbeurs onder druk, nu Walmart volgens The Wall Street Journal heeft besloten de sigarettenverkoop in sommige winkels te gaan stopzetten. Slotstanden De S&P 500 won vrijdag 0,5 procent op 4.543,06 punten en de Dow Jones index steeg 0,4 procent tot 34.861,24 punten. De Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 14.169,30 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.