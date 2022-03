Valutabericht: dollar blijft sterk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De dollar werd maandagochtend sterker, onder andere tegenover het Britse pond, omdat valutahandelaren en beleggers verwachten dat de Federal Reserve de rente agressiever zal verhogen.



"Sinds de start van de Russische invasie van Oekraine zijn de verwachtingen van het toekomstige rentepad van de Fed enorm gestegen", zei Commerzbank. "Deze herziening van verwachtingen rechtvaardigt een herzien van de wisselkoers van de dollar."



De dollarindex steeg maandagochtend 0,3 procent tot 99,1160, nadat eerder een top van 99,225 werd neergezet, wat het hoogste niveau in twee weken was.



De euro noteerde maandagochtend 0,3 procent lager op 1,0960, maar herstelde in de loop van de ochtend tot een vrijwel ongewijzigd niveau op 1,0980 dollar.



De euro daalde vorige week 0,6 procent tegenover de dollar en sloot vrijdag op 1,0982 dollar.



Het Britse pond staat zwakker tegenover de dollar. Bij gebrek aan belangrijke economische cijfers uit het Verenigd Koninkrijk deze week zal het pond waarschijnlijk worden aangejaagd door externe factoren. "Het pond kan zijn neerwaartse trend best eens doorzetten" naar 1,30 dollar, volgens analisten van ING. "We blijven de euro zien als meer blootgesteld aan enige kracht van de dollar, gezien de grotere gevoeligheid voor energieprijzen en een grotere divergentie van het monetaire beleid ten opzichte van de VS."



ING denkt niet dat de euro ten opzichte van het Britse pond veel verder zal dalen dan 0,8300. Maandagochtend stond het Britse pond 0,2 procent lager ten opzichte van de dollar op 1,3159. De euro daalde 0,1 procent tot 0,8332 pond. Door: ABM Financial News. Door: ABM Financial News. info@abmfn.nl

