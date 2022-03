Europese beurzen in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur hoger.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,7 procent tot 456,55 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,5 procent op 14.522,05 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,3 procent op 6.640,35 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,4 procent hoger op 7.516,43 punten.

"De angst voor een schok in de economische groei door de Oekraïneoorlog lijkt slechts van korte duur", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Gesteund door meevallende macro-economische cijfers, verschuift de aandacht van beleggers naar angst voor inflatie. Die vertaalt zich in hogere rentes."

Vanochtend lagen financials er goed bij op de Europese beurzen. De Amerikaanse tienjaarsrente trok vanochtend met 0,8 procent aan tot 2,512 procent, het hoogste niveau sinds mei 2019. "Deze beweging is het gevolg van hawkish geluiden vanuit de Fed, die afgelopen week op een agressievere renteverhogingscyclus hintte", aldus beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx. "Hierdoor zijn financiële waarden in trek."

Verder wees Blekemolen op een daling van de olieprijzen vanochtend met ruim 3 procent. "Vooral de nieuwe harde lockdowns in China zorgden voor een val van het zwarte goud", aldus Blekemolen.

Volgens analisten van Deutsche Bank kijken beleggers deze week uit naar het Amerikaanse banenrapport op vrijdag, naast cijfers over de Europese consumentenprijzen. De markt verwacht volgens Deutsche Bank dat er afgelopen maand 450.000 nieuwe banen zijn bijgekomen in de VS, waarbij het werkloosheidspercentage afneemt van 3,8 naar 3,7 procent.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0986.

Bedrijfsnieuws

Heineken steeg in Amsterdam 0,9 procent na onder meer koersdoelverlagingen door Credit Suisse en Barclays en een aangekondigd vertrek uit Rusland, dat de brouwer een afschrijving van 400 miljoen euro kost.

Het aandeel InPost steeg maandag liefst 32 procent, na geruchten dat er een overname op handen is. Volgens persbureau Bloomberg zou private equity interesse hebben in de Poolse kluisjesspecialist met een notering op het Amsterdamse Damrak, nu de koers sinds de beursgang enorm is afgekomen.

Ondanks de recente koerszwakte bij Philips, geven analisten van de Zwitserse zakenbank de voorkeur aan Siemens Healthineers. Credit Suisse ziet veel uitdagingen voor bedrijven die apparatuur leveren, vanwege de inflatiedruk en de verstoringen in de aanvoerketen, die aan het begin van 2022 vermoedelijk zullen verergeren. Het aandeel Philips stijgt 1,2 procent, terwijl Siemens Healthineers 0,3 procent wint.

Koploper in Frankfurt is BASF met een koerswinst van 4,0 procent, op de voet gevolgd door Heidelbergcement met een plus van 3,7 procent. Daimler levert juist 1,2 procent en is van een handjevol dalers de grootste verliezer.

In Parijs gaan de banken Société Générale en BNP Paribas aan de leiding met koerswinsten van 3 procent. Crédit Agricole wint 2,5 procent en AXA 2,4 procent. Bouygues en Thales dalen 1,2 en 1,5 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een iets lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren 0,2 procent in het rood.

De S&P 500 won vrijdag 0,5 procent op 4.543,06 punten en de Dow Jones index steeg 0,4 procent op 34.861,24 punten. De Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 14.169,30 punten.