InPost schiet omhoog op groene Amsterdamse beurs

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,3 procent op 726,27 punten. Analisten van SEB merkten op dat de Europese beurzen afgelopen week zijwaarts bewogen, maar inmiddels wel bijna zijn hersteld van de verliezen sinds de Russische invasie van Oekraïne. "De ontwikkelingen in Oekraïne, de olieprijzen en inflatiecijfers zullen beleggers ook deze week bezighouden", zo voorziet analist Naeem Aslam van AvaTrade. Volgens Aslam zijn de geopolitieke spanningen verder opgelopen, nadat de Amerikaanse president Joe Biden afgelopen weekend zei dat Vladimir Poetin niet aan de macht kan blijven. "Beleggers maken zich op voor een tegenreactie van Rusland of een intensivering van de oorlog", aldus Aslam. "Er zijn zorgen dat de VS te ver zijn gegaan en afstevenen op een directe confrontatie met Rusland." Vanochtend lagen financials er wel hoger bij, na een verdere stijging van de rentes. Zo trok de Amerikaanse tienjaarsrente met 0,8 procent aan tot 2,512 procent, het hoogste niveau sinds mei 2019. "Deze beweging is het gevolg van hawkish geluiden vanuit de Fed, die afgelopen week op een agressievere renteverhogingscyclus hintte", aldus beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx. "Hierdoor zijn financiële waarden in trek." Verder wees Blekemolen op een daling van de olieprijzen vanochtend met 3,8 procent. "Vooral de nieuwe harde lockdowns in China zorgden voor een val van het zwarte goud", aldus Blekemolen. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0986. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen stegen de verzekeraars Aegon en NN Group tot vier procent. Shell verloor juist 0,3 procent, nu de olieprijs stevig daalt. Heineken steeg 1,0 procent na onder meer koersdoelverlagingen door Credit Suisse en Barclays en een aangekondigd vertrek uit Rusland, dat de brouwer een afschrijving van 400 miljoen euro kost. Adyen leverde 1,7 procent in. In de AMX schoot InPost 32,0 procent omhoog, na geruchten dat er mogelijk een overname op handen is. Volgens persbureau Bloomberg zou private equity interesse hebben in de Poolse kluisjesspecialist met een notering op het Amsterdamse Damrak, nu de koers sinds de beursgang enorm is afgekomen. Verder won Postnl 2,5 procent. FlowTraders daalde licht, net als Fagron. In de AScX steeg Pharming bijna 4,1 procent na het presenteren van data over leniolisib. Fastned schreef 5,5 procent bij. Bron: ABM Financial News

