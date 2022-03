Jumbo-familie Van Eerd neemt belang in Gorillas Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Gorillas

(ABM FN-Dow Jones) Mississippi Ventures, het investeringsfonds van de familie Van Eerd, neemt een financieel belang in flitsbezorger Gorillas. Dit meldde supermarkteten Jumbo, eigendom van Van Eerd, maandag, zonder financiële details te verstrekken. Eerder dit jaar kondigden Jumbo en Gorillas al een samenwerking aan. "In de snelgroeiende markt voor het thuisbezorgen van boodschappen hebben Jumbo en Gorillas veel baat bij elkaars unieke positie", zei CFO Ton van Veen van Jumbo maandag. "Verdere uitbreiding van onze samenwerking, waaronder het aanbieden van de snelle bestelservice van Gorillas via onze eigen onlinekanalen, wordt op dit moment samen met Gorillas uitgewerkt." Gorillas wordt ook co-sponsor van wielerploeg Team Jumbo-Visma, "zodat het bedrijf op toepasselijke wijze zijn internationale zichtbaarheid verder kan verhogen". Bron: ABM Financial News

