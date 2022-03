Barclays zet Heineken op verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft maandag het advies voor Heineken verlaagd van Gelijkgewogen naar Onderwogen, terwijl het koersdoel van 111,00 naar 81,00 euro ging. De Nigeriaanse markt heeft volgens analisten van Barclays lange tijd veel kansen geboden aan Heineken, mede dankzij de sterke groei van de bevolking, de gunstige ligging van het land en de ambitieuze economische groeidoelen. Barclays is van mening dat dit nog steeds het geval is, maar dat er op korte termijn toch veel uitdagingen zijn. 40 procent van de bevolking in Nigeria leeft in armoede, terwijl het land te kampen heeft met een forse stijging van de voedselprijzen. "Heineken is hier gevoelig voor", aldus Barclays, ook wijzend op de gestegen grondstofprijzen en toegenomen concurrentie. Barclays verlaagde de ramingen voor de EBIT-marge voor 2022 en 2023 tot respectievelijk 16,0 en 16,2 procent, waar Heineken zelf mikt op een marge van 17 procent in 2023. In het licht van alle neerwaartse risico's, besloot Barclays het aandeel op de verkooplijst te plaatsen. Het aandeel Heineken steeg maandagochtend licht tot 87,98 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.