Koers InPost schiet omhoog

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel InPost stijgt maandag liefst 29 procent, na geruchten dat er een overname op handen is. Volgens persbureau Bloomberg zou private equity interesse hebben in de Poolse kluisjesspecialist met een notering op het Amsterdamse Damrak, nu de koers sinds de beursgang enorm is afgekomen. Onder meer CVC Capital Partners en Hellman & Friedman worden door Bloomberg genoemd als geïnteresseerde partijen. Jefferies verlaagde eerder deze maand het koersdoel voor InPost van 20,00 naar 8,00 euro. Analist David Kerstens stelde zijn verwachtingen voor de EBITDA in de komende jaren met 25 procent neerwaarts bij, omdat hij minder snelle groei van de pakketpost in Polen voorziet, in combinatie met hogere kosten, die maar deels door productiviteitswinst worden gecompenseerd. Jefferies denkt wel dat InPost meer marktaandeel kan winnen in een omgeving met stijgende inflatie, omdat bezorging in een kluisje 30 procent goedkoper is dan aan de deur, en driekwart minder CO2 uitstoot. Bron: ABM Financial News

