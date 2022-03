Beursblik: Credit Suisse verlaagt koersdoel Heineken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft maandag het koersdoel voor Heineken verlaagd van 130,00 naar 120,00 euro bij handhaving van het Outperform advies. Volgens Credit Suisse slaagt Heineken er goed in om de prijzen te verhogen, terwijl de volumes profiteren van heropeningen in Europa en Azië na de coronacrisis. Aangezien de inkoopkosten echter hard stijgen, verwachten de analisten van de Zwitserse zakenbank dat het margedoel van Heineken van 17 procent in 2023 moeilijker te realiseren is. De analisten verlaagden daarom hun margeverwachtingen, ondanks dat de prijsmix wel gunstig oogt. Het aandeel Heineken steeg maandagochtend licht tot 87,66 euro. Bron: ABM Financial News

