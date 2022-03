Credit Suisse verlaagt koersdoel Philips Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft maandag het koersdoel voor Philips verlaagd van 32,50 naar 31,00 euro bij handhaving van het Neutraal advies. Ondanks de recente koerszwakte bij Philips, geven analisten van de Zwitserse zakenbank de voorkeur aan Siemens Healthineers. Credit Suisse ziet veel uitdagingen voor bedrijven die apparatuur leveren, vanwege de inflatiedruk en de verstoringen in de aanvoerketen, die aan het begin van 2022 vermoedelijk zullen verergeren. Credit Suisse wees bijvoorbeeld op de winstwaarschuwing van Palfinger, die vooral toe te wijzen valt aan de tekorten in de halfgeleiderindustrie. Dit was al een probleem voor bedrijven in de healthcare-sector in het vierde kwartaal, aldus de analisten. Siemens kan deze uitdagingen beter opvangen dan Philips, zo stellen de analisten. "Als gevolg zien we hier minder neerwaartse risico's voor de consensusschattingen op korte termijn dan bij Philips." Credit Suisse verlaagde de ramingen voor de winst per aandeel Philips voor de periode 2022 tot en met 2024 met gemiddeld 4 procent. De nieuwe taxaties liggen 4 procent onder de EBITA-consensus voor 2022. Het aandeel Philips koerste maandagochtend circa een procent hoger op 27,32 euro. Bron: ABM Financial News

