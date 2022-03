Deutsche Bank verlaagt koersdoel Philips

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft maandag het koersdoel voor Philips verlaagd van 35,00 naar 30,00 euro bij handhaving van het Houden advies.

Analist Falko Friedrichs verwacht zwakke resultaten over het eerste kwartaal van Philips. Het bedrijf liet zelf ook al weten een zwakke start van het jaar te hebben gemaakt. "Dit zullen we terugzien in de resultaten", aldus de analist. Deutsche Bank mikt op een autonome omzetdaling van 8 procent en een terugval van 34 procent van de aangepaste EBITA.

De dalingen zullen vooral toe te schrijven zijn aan het Connected Care-segment, dat een jaar eerder nog wel omzet boekte met de slaapactiviteiten. Ook profiteerde Philips vorig jaar door de coronacrisis van een hoge vraag naar beademingsapparatuur en patiëntmonitoring.

Verder zal de divisie Diagnosis & Treatment onverminderd worden geraakt door de problemen in de aanvoerketen, zo voorziet de analist, waardoor zowel de autonome omzetgroei als aangepaste EBITA zal terugvallen. Voor Personal Health worden wel robuuste resultaten voorzien, al is Deutsche Bank benieuwd hoe de recente lockdowns in China de vraag hebben beïnvloed.

Deutsche Bank verwacht door de oorlog in Oekraïne niet dat de problemen in de aanvoerketen naar de achtergrond verschuiven. "We denken dan ook niet dat de aangepaste EBITA-marge aan de bovenkant van de door Philips afgegeven bandbreedte van 40 tot 90 basispunten zal uitkomen in 2022. We focussen meer op de onderkant."