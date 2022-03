AEX start vermoedelijk terughoudend aan nieuwe handelsweek Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs lijkt maandag zonder grote uitslagen van start te gaan.



Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een vlakke opening. Wall Street sloot vrijdag overwegend licht hoger, terwijl de Aziatische beurzen vanochtend een verdeeld beeld laten zien. Afgelopen week koerste de AEX index op weekbasis nog ruim 1 procent hoger naar 716,36 punten, na een winst van ruim 6 procent in de voorgaande handelsweek. In het lopende jaar staat de Amsterdamse hoofdindex nog wel op een verlies van ruim 9 procent. "Het lijkt erop dat de pauze in de rappe stijging van de grondstofprijzen beleggers de afgelopen twee weken weer wat moed heeft gegeven”, zei marktanalist Edward Moya van Oanda. “De geopolitieke risico's blijven weliswaar zeer hoog, maar de Amerikaanse economie is nog steeds in goede vorm. Het kopen van elke beursdip zal echter waarschijnlijk niet de insteek zijn van de meeste handelaren, gezien de agressieve houding van de Fed.” De oorlog in Oekraïne en oplopende rentes bleven ook afgelopen week de hoofdthema’s op de internationale beurzen. De Russische opmars in Oekraïne lijkt ondanks de vele bombardementen grotendeels vastgelopen, en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei zondag tegen onafhankelijke Russische journalisten een neutrale Oekraïense status, zonder NAVO en EU-lidmaatschap, te kunnen accepteren. Deze opstelling zou ruimte bieden voor een mogelijke vredesovereenkomst, waarover dinsdag in het Turkse Istanboel verder wordt gepraat. De oorlog in Oekraïne heeft een flinke impact op de grondstoffen- en voedselprijzen, op een moment dat de inflatie al erg hoog was, en de Amerikaanse Federal Reserve liet afgelopen week dan ook doorschemeren de rentes met mogelijk grotere stappen te gaan verhogen. Op de obligatiemarkten wordt flink voorgesorteerd op hogere rentes, die door de Fed nu nog is vastgesteld in de range van 0,25 en 0,50 procent, en het jaarlijkse rendement op 10 jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg van 2,30 procent naar 2,52 procent vanochtend. Ook in de eurozone, waar de Europese Centrale Bank teruhoudender is met renteverhogingen, stijgen de rentes, zij het een stuk meer bescheiden. De Duitse 10-jaars rente staat nu op 0,59 procent. Begin deze maand kreeg de Duitse staat evenwel nog geld toe bij de uitgifte van dergelijke obligaties. In China besloten daarnaast de autoriteiten dit weekend tot strenge maatregelen om een opleving van het coronavirus in te dammen. Delen van onder meer Shanghai worden in lockdown geplaatst. De Shanghai Composite noteert vanochtend evenwel vrijwel onveranderd, terwijl de beurs in Hongkong zelfs 1,4 procent wint, vooral dankzij goede prestaties van techaandelen. De beurs in Tokio geeft ongeveer een half procent prijs. De Amerikaanse olie-future noteert daarnaast in de Aziatische handel vanochtend ruim 3 procent lager op 110,13 dollar per vat. Afgelopen week won future op weekbasis nog ongeveer 11 procent. Op Wall Street won hoofdindex S&P 500 vrijdagavond een half procent. In het lopende beursjaar heeft de index het verlies beperkt weten te houden tot ruim 4 procent. Bedrijfsnieuws ASMI opende een nieuwe fabriek in Singapore en heeft plannen om een tweede fabrieksvloer te realiseren. "De uitbreiding naar een tweede fabrieksvloer biedt ons de flexibiliteit om onze omzet naar de eerder gecommuniceerde 2,8 tot 3,4 miljard euro te laten groeien", aldus CEO Benjamin Loh. Dat komt neer op een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van 16 tot 21 procent tot en met 2025. Heineken en Philips komen mogelijk in beweging na analistenrapporten. Slotstanden Wall Street De S&P 500 won vrijdag 0,5 procent op 4.543,06 punten en de Dow Jones index steeg 0,4 procent tot 34.861,24 punten. De Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 14.169,30 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.