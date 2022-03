Pharming presenteert positieve data leniolisib Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pharming zal deze week een presentatie geven over de Fase 3-resultaten van zijn kandidaatgeneesmiddel leniolisib voor de behandeling van de zeldzame aandoening APDS. Dat maakte het biotechbedrijf uit Leiden maandagochtend bekend. De presentatie wordt gehouden op 1 april door hoofdonderzoek Koneti Rao tijdens een bijeenkomst van medisch specialisten in de stad Charlotte in de VS. De presentatie duurt een kwartier en is online te volgen. APDS is een zeldzame genetische aandoening aan het immuunsysteem waar nog geen geneesmiddel tegen bestaat. Op 2 februari meldde Pharming dat zijn Fase-III studie met leniosilib positieve resultaten had laten zien en goed werd verdragen door patiënten. Pharming wil in de eerste helft van het jaar aanvragen indienen voor registratie van het middel, en als deze worden goedgekeurd, dit op de markt brengen vanaf het eerste kwartaal van 2023 in de Verenigde Staten en in de tweede helft van 2023 in Europa. Bron: ABM Financial News

