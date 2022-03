Shanghai op slot vanwege nieuwe uitbraak coronavirus Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Shanghai gaat op slot vanwege een nieuwe uitbraak van het coronavirus. Dit maakten de autoriteiten zondagavond bekend, aldus Xinhua, het staatspersbureau. Het oostelijke deel van de stad gaat van 28 maart tot 1 april dicht. Gedurende deze periode wordt er massaal getest. Vanaf 1 april tot 5 april gaat het westelijke deel van de stad op slot voor testen. Onder meer het openbaar vervoer wordt stilgelegd en iedereen moet thuiswerken, met uitzondering van bedrijven die essentieel zijn voor het dagelijkse leven. Bron: ABM Financial News

