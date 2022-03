Europese beurzen openen naar verwachting vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een vlakke opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 23 punten voor de Duitse DAX, een plus van 11 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 12 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag licht hoger geëindigd.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets werd het sentiment richting het weekend enigszins geholpen door de dalende olieprijs. Richting het slot liep de olieprijs alsnog op, waardoor een deel van de winsten op de Europese beurzen verdampte.

Donderdag werden in Brussel drie toppen gehouden, van de NAVO, G7 en EU, en de oorlog in Oekraïne was daarbij veruit het belangrijkste gespreksonderwerp. De Amerikaanse president Joe Biden zei tijdens een toespraak dat de Verenigde Staten in actie komen zodra Rusland chemische wapens gebruikt in Oekraïne.

Na de Europese top werden er geen nieuwe sancties aangekondigd, maar de bestaande sancties zullen wel worden aangescherpt. Tegelijkertijd komen de Amerikanen Europa tegemoet in de gasbehoefte.

Investment manager Simon Wiersma van ING acht de kans klein dat er een ban komt op Russische olie en gas. Pas wanneer er voldoende alternatieven aanwezig zijn, is dit volgens Wiersma een optie.

De Britse detailhandelsverkopen in februari lieten op maandbasis een daling zien, maar met 0,3 procent bleef de afname ruim onder de verwachte daling met 0,8 procent.

Het Duitse ondernemersvertrouwen over maart kreeg een flinke knauw en kwam met een index op 90,8 een stuk lager uit dan de verwachte 93,5.



Bedrijfsnieuws

BP heeft 1 miljard Britse pond gereserveerd als investering in oplaadpunten voor elektrische auto's. Het aandeel steeg een half procent.

In Frankfurt was het aandeel Fresenius met een koerswinst van 3 procent koploper, gevolgd door de koers van het aandeel Infineon waar zo'n 2,5 procent bij kwam. Ook elders lagen de halfgeleiders er goed bij. In Amsterdam steeg de koers van het aandeel Besi bijvoorbeeld 1,5 procent.



Maaltijdbezorgers belandden onderaan in de DAX, met Hellofresh dat ruim 2 procent verloor en Delivery Hero 4 procent.

In de Franse CAC 40 waren Schneider Electric en Alstom de hekkensluiters, met verliezen van rond de 3 procent. Unibail-Rodamco-Westfield ging in Parijs aan kop, met een winst van 4 procent.



Euro STOXX 50 3.870,96 (+0,2%)

STOXX Europe 600 453,55 (+0,1%)

DAX 14.305,76 (+0,2%)

CAC 40 6.553,68 (-0,03%)

FTSE 100 7.483,35 (+0,2%)

SMI 12.121,67 (-0,1%)

AEX 723,90 (+0,4%)

BEL 20 4.119,42 (+0,1%)

FTSE MIB 24.558,74 (+0,6%)

IBEX 35 8.330,60 (+0,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen maandag een lagere opening.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag verdeeld geëindigd na een vrij volatiele handelsdag.

De hoge inflatie, verkrapping van het monetaire beleid en de oorlog in Oekraïne blijven de belangrijkste thema's voor beleggers.

Voorlopig lijkt het er wel op dat de markt de dieptepunten van februari niet weer zal opzoeken, aldus marktanalist Mark Lehmann van JMP Securities. "We hebben in korte tijd veel te verwerken gehad", zei hij. "De markt probeert in te schatten waar we nu staan", voegde hij toe.

"Totdat we zien dat de vijandelijkheden tussen Rusland en Oekraïne achter de rug zijn, is het verstandig voor beleggers om liquiditeit aan te houden en de blootstelling aan aandelen te verkleinen", zei marktanalist Richard Saperstein van Treasury Partners.

Ondertussen lopen de obligatierentes op nu de Federal Reserve laat doorschemeren dat het de rentes met grotere stappen kan gaan verhogen om de inflatie te beteugelen.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdagavond op 2,48 procent en daarmee het hoogste niveau in bijna drie jaar. De driejaars- en vijfjaarsrente noteerden op respectievelijk 2,51 en 2,55 procent. De rente op leningen met een looptijd van twee jaar staat nu op 2,28 procent.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan in maart definitief is gedaald. De aanstaande woningverkopen in de VS daalden in februari.

Een vat WTI-olie kostte vrijdag bijna 114 dollar en werd daarmee op weekbasis zo'n 11 procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Bed Bath & Beyond steeg ruim 2 procent, nadat persbureau Bloomberg schreef dat het bedrijf dicht bij een akkoord is met de activistische aandeelhouder Ryan Cohen.

Cannabisaandelen stegen vrijdag nadat het Huis van Afgevaardigden zei volgende week een wetsvoorstel in overweging te nemen om marihuana te decriminaliseren. Tilray Brands won 22 procent, Canopy Growth steeg 9 procent en Cronos Group eindigde bijna 7 procent hoger.

Apple sloot licht in de plus. De techreus gaat in beroep tegen een uitspraak van een rechter in een mededingingszaak rond Epic Games. De rechter oordeelde dat de techreus de wet heeft overtreden door partijen als Epic Games beperkingen op te leggen om toegang te krijgen tot de app store van Apple.

S&P 500 index 4.543,06 (+0,5%)

Dow Jones index 34.861,24 (+0,4%)

Nasdaq Composite 14.169,30 (-0,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag verdeeld.

Nikkei 225 28.032,82 (-0,4%)

Shanghai Composite 3.208,12 (-0,1%)

Hang Seng 21.683,35 (+1,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0952. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar op 1,0990.

USD/JPY Yen 123,05

EUR/USD Euro 1,0952

EUR/JPY Yen 134,75

MACRO-AGENDA:

- Geen agendapunten

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten