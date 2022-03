Inflatie, groei en banencijfers kleuren agenda komende week

(ABM FN-Dow Jones) Komende week kunnen beleggers zich richten op een goed gevulde macro-economische agenda terwijl de oorlog in Oekraïne volop verder woedt.

Dinsdag bekijken we zowel het Duitse als het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Frankrijk en de eurozone volgen woensdag.

Het vertrouwen van de consument zou verder kunnen aangetast worden door zowel de oplopende inflatie, en dan vooral de energieprijzen, en de oorlog in Oekraïne. Vorige week vonden enkele belangrijke toppen plaats in Brussel waar ook Amerikaanse president Joe Biden aanschoof. Hij woonde zowel de NAVO-top als die van G7 en de Europese Unie bij. Het voornaamste agendapunt was uiteraard de oorlog in Oost-Europa waar Rusland buurland Oekraïne binnenviel. Veel grote besluiten werden er niet genomen. Zo kwam er geen Europese ban op Russische energie.

De Belgische en Duitse inflatie staan voor woensdag geagendeerd. Frankrijk en Amerika met de zogenaamde PCE-inflatie zijn donderdag aan de beurt, de gehele eurozone vrijdag. Een belangrijke reden voor de oplopende inflatie zijn zoals gezegd de energieprijzen.

Donderdag komt oliekartel OPEC+ bij elkaar, hetgeen de prijzen weer eens in beweging zou kunnen zetten. Wijzigingen in de huidige productie-afspraken worden niet verwacht. Afgelopen week steeg West Texas Intermediate 11 procent in waarde bij zo'n 114 dollar per vat op vrijdag.

Op woensdag wordt de Amerikaanse economische groei gepubliceerd. Het Verenigd Koninkrijk is donderdag aan de beurt.

De arbeidsmarkt staat komende week ook in de schijnwerpers. Woensdag krijgen we met het ADP-banencijfer voor Amerika al een voorproefje van het officiële arbeidsmarktcijfer op vrijdag over de maand maart.

Donderdag staan de wekelijkse steunaanvragen uit de VS geprogrammeerd, alsook de werkloosheidscijfers in Duitsland en de hele eurozone.

Donderdag staan ook Chinese inkoopmanagersindices gepland voor de industrie én de diensten. Vrijdag krijgen we een reeks inkoopmanagersindices voor de industrie uit Japan, Europa en Amerika.

Bedrijfsagenda

In eigen land is het rustig qua bedrijfsnieuws. Fastned en HAL komen volgende week nog met jaarcijfers, op respectievelijk dinsdag en woensdag.

Randstad houdt dinsdag de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, terwijl het aandeel donderdag ex-dividend noteert.

Adyen houdt donderdag een beleggersdag.

In het buitenland opent Micron Technology dinsdag de boeken over het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar. Woensdag is vaccinontwikkelaar BioNTech nog een laatkomer met cijfers over het vierde kwartaal.