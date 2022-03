Gesprekken Iraans atoomakkoord lopen moeizaam - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De speciale gezant van de Verenigde Staten voor Iran, Robert Malley, heeft de verwachtingen getemperd dat er een nieuwe atoomdeal op handen is met Iran. Dit meldde persbureau Reuters zondag. "Ik kan er niet zeker van zijn dat [een deal] op handen is... Een paar maanden geleden dachten we dat we ook redelijk dichtbij waren", zei Malley op de internationale conferentie van het Doha Forum. "In alle onderhandelingen, wanneer er kwesties zijn die zo lang open blijven staan, zegt het iets over hoe moeilijk het is om de kloof te overbruggen", aldus de gezant. Eerder had een topfunctionaris van de Iraanse regering juist gezegd dat er spoedig een deal zou kunnen komen. "Ja, het is aanstaande. Het hangt af van de politieke wil van de Verenigde Staten", vertelde Kamal Kharrazi, een seniore adviseur van ayatollah Ali Khamenei, tijdens de conferentie. Kharrazi zei dat om de deal nieuw leven in te blazen, het van vitaal belang is voor Washington om de aanwijzing van een buitenlandse terroristische organisatie (FTO) tegen de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC), een elite-eenheid die rapporteert aan Khamenei, op te heffen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.