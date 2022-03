Valuta: dollar profiteert nauwelijks van hawkish Fed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ondanks het feit dat voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell afgelopen week nog een schepje bovenop de outlook voor het monetaire beleid deed door aan te kondigen dat rentestappen van 0,5 procent niet geschuwd worden als de omstandigheden daarom vragen, weet de Amerikaanse dollar daar nauwelijks van te profiteren. Dit stelde valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst dit weekend in een analyse. Dat heeft volgens Derks onder meer te maken met het feit dat er al veel renteverhogingen in de valutakoersen zijn ingeprijsd, omdat de Fed "tegenwoordig heel transparant is over haar beleid." Daarnaast is de euro/dollarkoers in de laatste zes maanden ook met zo'n 8 procent gedaald, volgens de valutaspecialist. Derks wijst erop dat er naast corporates ook veel speculatieve posities in de valutamarkten actief zijn, "juist deze posities waren fors opgelopen vanaf begin dit jaar." Dat houdt volgens Derks in dat de speculatieve markt fors long op de dollar was en zij vooruit liep op de verwachte stijging van de greenback. "Momenteel zien we dat deze posities weer flink afnemen (winstnemingen) waardoor de druk op de euro/dollar koers afneemt", aldus Derks. "De speculatieve markten kunnen de koers dus behoorlijk beïnvloeden en is dus een factor om rekening mee te houden", stelt de valutaspecialist. Komende week kijkt de markt volgens Derks vooral uit naar het het Amerikaanse banenrapport op vrijdagmiddag, waarbij de belangrijkste vraag is: "Blijft de arbeidsmarkt zo sterk als de Fed ons wil doen geloven?" Wat betreft de koersverwachting voor de euro/dollar "ziet het er naar uit dat we even rond de 1,10 blijven hangen", verwacht Derks. "De markt voelt wat besluiteloos en ook de speculatieve markt lijkt haar posities wat af te bouwen wachtend op nieuwe impulsen." Die kunnen komen van ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne of flink afwijkende Amerikaanse banencijfers op vrijdag, volgens de marktkenner, die verder rekent op een "voorzichtige verder dalende trend voor het Britse pond komende week waar de koers mogelijk de potentie heeft weer even onder de 0,83 te gaan kijken." Bron: ABM Financial News

