Update: Musk meldt belang in Twitter

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Elon Musk, oprichter van Tesla, heeft een belang in Twitter gemeld. Dit blijkt uit een melding bij de Amerikaanse toezichthouder Securities & Exchange Commission. Volgens de documenten heeft Musk een belang van 73,5 miljoen aandelen Twitter. Dit komt overeen met een belang van 9,2 procent. De meldingsplicht dateert van 14 maart. Vorige week stelde Musk zich nog de vraag op Twitter, of er wellicht behoefte was aan een nieuw social media-platform en of Twitter zich wel aan de principes van vrijheid van meningsuiting hield. De meeste twitteraars die die laatste vraag beantwoordden, zeiden te geloven dat Twitter verzaakte. Musk heeft op Twitter meer dan 80 miljoen volgers. Het aandeel Twitter lijkt ruim 22 procent hoger te starten maandag. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

